Sheyla Rojas envía indirecta a Antonio Pavón al asegurar que sola mantiene a su hijo [VIDEO]

Sheyla Rojas ya dejó atrás su relación con el empresario Pedro Moral y ahora está enfocada en sacar adelante a su hijo Antoñito con su trabajo.

En una transmisión que realizó en su cuenta de Instagram, la conductora de 'Estás en todas' se defendió de las críticas —cuando la calificaron de mala madre— y dejó entrever que su expareja, Antonio Pavón, aportaba poco dinero para la mensualidad de su hijo.

"Hay que trabajar. Tengo un hijo hermoso por el cual seguir saliendo adelante. No soy millonaria, hay que ganarse los frejoles, si no imagínate quién paga el colegio, quién paga las terapias, quién dime. Hay que trabajar y no hay chance para descansar", sostuvo la 'rubia'.



Estás declaraciones causó polémica entre sus seguidores. Incluso, algunos usuarios le advirtieron que tenga cuidado con Antonio Pavón, quien últimamente se molestó e insultó a una seguidora que le cuestionó al insinuar que no cumple con su hijo y solo tiene para sus viajes.

