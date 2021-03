El programa “Amor y Fuego” presentó imágenes de cómo Sheyla Rojas se divierte en Guadalajara (México). Sin embargo, sorprendió el viaje del empresario trujillano Simón Sánchez Alayo a la ciudad donde está la modelo.

Sheyla Rojas y Sánchez Alayo fueron vinculados a finales del 2019, cuando aparecieron fotos de ambos en situaciones románticas.

Esta vez los conductores del espacio de Willax TV decidieron llamar al empresario para conocer su versión. “Yo de mi vida privada no hablo, pero lo único que tengo que decir es que estoy con mi mujer y mis hijas disfrutando muy tranquilo”, comentó.

Sheyla Rojas: Simón Sánchez niega tener un romance con la modelo

Sánchez Alayo afirmó que no habla de su vida privada porque no pertenece al mundo de la farándula. “Yo no hablo porque no pertenezco al mundo del espectáculo y me vas a disculpar, pero en dos minutos tengo que entrar a un reunión por zoom”, señaló.

Del mismo modo, afirmó que su pareja se llama María del Pilar Jaramillo y no contestó si en algún momento salió con Sheyla Rojas.

VIDEO RECOMENDADO

Sheyla Rojas cuenta que Anderson Santamaría llamó a su mamá

Sheyla Rojas cuenta que Anderson Santamaría llamó a su mamá