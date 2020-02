No le cierra las puertas al amor. Desde que se hizo conocida, Sheyla Rojas ha sido visto en pareja, sin embargo, ninguna de las relaciones que sostuvo prosperó.

Ahora, tras algunos meses soltera, la conductora de ‘Estas en todas’ volvió a darle una oportunidad a su corazón y está saliendo con un misterioso galán de quien contó algunos detalles.

Según reveló a 'En boca de todos’ la exchica reality, en San Valentín recibió una hermosa sorpresa por parte de un pretendiente. No obstante, aseguró que aún se encuentra soltera.

“La verdad es que sí me han sorprendido (en San Valentín) y está bien, pero igual sigo soltera por si acaso. Me gustan las sorpresas, pero coincido que la persona se toma el detalle en sorprenderte no es solo porque quiere ser tu amigo. Lo importante es tener ese detalle y tomar esa iniciativa para dar ese siguiente paso”, comentó.

Respecto a la identidad de este nuevo galán, la modelo señaló que se trata de un extranjero algunos años mayor que ella con quien estaría saliendo y conociéndose.

Es un empresario, mayor de 30 años, extranjero, incluso nos está viendo ahorita (en el programa) porque sabe que íbamos hacer un enlace y está contento por la inauguración de mi nueva tienda. ¿Si somos novios? Todavía no”, señaló.

La joven añadió que, pese a todas las malas experiencias anteriores, no ha perdido la ilusión de conocer a alguien especial aunque enfatizó que ello ocurrirá sin descuidar su trabajo.

"No he cerrado las puertas al amor, pero obviamente me tomo el tiempo de conocer bien a la persona y conocer a la familia. No es fácil conocer a una persona de la noche a la mañana, más que pensar en una pareja estoy enfocada en mi trabajo”, refirió.