Sheyla Rojas y el contundente mensaje para quienes critican su anillo [FOTOS]

No le interesan las críticas. Sheyla Rojas envió un contundente mensaje a quienes criticaron el tamaño del anillo de compromiso que le regaló Pedro Moral en su pedida de matrimonio.

"No tengo nada que opinar, que ladren los perros, no me interesa, yo disfruto mi vida y vivo feliz de leer todo lo que la gente me escribe emocionada por mi boda", indicó la conductora de 'Estas en todas'.

Para la ex 'guerrera', el precio y el tamaño de un anillo no mide el amor que se tiene una pareja. "Lo que diga la gente negativa, poco o nada me interesa", se reafirmó en declaraciones a Trome.

Sobre la ceremonia religiosa y civil, Sheyla Rojas reveló que está enfocándose en todos los detalles para tener una boda con personalidad. "Siempre quise una relación estable y con mi novio la tengo", afirmó orgullosa la modelo y confesó que tanto ella como su pareja quieren una boda de ensueño.