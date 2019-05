Sheyla Rojas tras las confesiones de Pedro Moral en 'EVDLV': "Seré fuego imposible de olvidar"

Sheyla Rojas utilizó sus redes sociales para resaltar que es un "fuego imposible de olvidar" tras la presentación de su expareja, el empresario Pedro Moral , en el programa 'El valor de la verdad'.

"No tengo por qué complacer a nadie. No soy un ángel ni quiero ser tu cielo. Seré fuego tan difícil de apagar e imposible de olvidar", escribió la conductora de 'Estás en todas' en su cuenta de Instagram.

Recordemos que Pedro Moral perdió los 50 mil soles que otorga 'El valor de la verdad' tras decir que no sigue amando a Sheyla Rojas.

"Me enamoré más de la cuenta, no me molesta aceptar eso y creo que todo el Perú se ha dado cuenta. Pero para mí es una página que ya la borré", mencionó el empresario tras escuchar que su respuesta fue falsa.



