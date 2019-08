¿Sheyla Rojas celebrará su cumpleaños con Fidelio Cavalli?

Fidelio Cavalli anunció que pronto estará en el Perú para visitar a Sheyla Rojas. Las especulaciones en torno a que el empresario árabe estaría presente en el cumpleaños de la conductora de 'Estás en todas' están a la orden del día.

Al ser interrogada por Tula Rodríguez sobre si su supuesto novio arribará a nuestro país para festejar su onomástico, la exchica reality señaló que conmemorará su día como se merece y que todavía no sabe en qué ciudad del mundo.

"Va a ser una fecha muy especial para mí, lo voy a celebrar como quiero, como me lo merezco. En cualquier parte del mundo, aún no sé, es una sorpresa, pero me imagino que en algún lugar bonito", precisó Rojas.

Vea también Stephanie Valenzuela compara a Magaly con un pescado y pese a las críticas, se divierte en Francia

Adelantó que habrá una sorpresa para su cumpleaños. "Aún no sé qué voy a hacer, pero si habrá una sorpresa, eso espero", añadió.

Sobre las constantes criticas en redes sociales por su supuesto amorío y por su papel como mamá de 'Antoñito', la conductora precisó que "yo trabajo, me saco la mugre por mi familia, siempre van a haber comentarios negativos, pero yo soy una mujer independiente".

TE PUEDE INTERESAR: