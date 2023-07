Sheyla Rojas se presentó en el programa ‘Mande Quien Mande’ para participar en divertida secuencia, donde recordó a su expareja Pedro Moral , con quien estaba a punto de llegar al altar, pero terminó en una boda cancelada.

Ante ello, la modelo no dudó en referirse al empresario. “Tengo que agradecerle muchísimo porque me abrió los ojos y gracias a él y a la fama que me hizo, me hizo tomar las cosas de otra perspectiva. Entonces, por premio, lo llevo de viaje”, dijo Sheyla.

La influencer también señaló que los dos vestidos que iba a usar para su boda tuvieron que ser devueltos. “Los tuve que devolver y venderlos a la misma casa, salió carísimo. Además, me dejó una lección: fijarme bien antes de estar con alguien, ojito ojito”, señaló.

Sheyla precisó que tuvo enseñanzas al lado de Pedro Moral y dejó entrever que su propia madre le advirtió de sus decisiones. “Me enseñó a hacerle caso a las mamás”, acotó.





¿Por qué Sheyla Rojas no se casó con Pedro Moral?

En setiembre de 2021, la rubia se presentó en ‘Amor y Fuego’ y confesó que, en realidad, ella no quiso casarse con el empresario debido a sus grandes diferencias durante la convivencia. “Su personalidad no iba con la mía”, señaló.

Además, negó que el fin de la relación se debiera a la boda de 170 mil dólares que, según Pedro Moral, ella le exigía. Sobre esto, Sheyla confesó que se hubiera casado así la boda hubiera sido sencilla y sin tantos lujos.

“Yo estaba muy ilusionada, no puedo decir enamorada porque me doy cuenta de que nunca estaba enamorada de él. No me casé porque no me podía dar la boda soñada. No me casé con él (Pedro Moral) porque no estaba enamorada de él, y punto”, explicó la exchica reality.

“La gente que me conoce sabe que yo soy muy desprendida del tema económico. Yo creo que las cosas materiales o el dinero se hacen. Yo he trabajo desde muy chiquita, he salido a la calle a repartir volantes, he vendido ropa deportiva en una tienda. Yo sé lo que es trabajar, sé lo que es salir adelante. Nadie me va a decir que soy una mantenida”, recalcó.

