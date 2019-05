Sheyla Rojas aconseja a Flavia Laos que aún no se case con 'Pato' Parodi: "Vive un poco más"

Para Sheyla Rojas, la modelo Flavia Laos aún debe disfrutar de la vida para luego dar el siguiente paso: casarse con su actual novio, Patricio 'Pato' Parodi. Al menos, así le aconsejó a la actriz durante la entrevista que le hizo hoy en 'Estás en todas'.



"Vive un poquito más, te lo digo por experiencia", le dijo Rojas a Laos, quien puso atención a su recomendación pese a sus intenciones de casarse con el chico reality.

Como se sabe, Sheyla Rojas fue pareja de Parodi y su relación se terminó en medio de rumores de un supuesto affaire del 'guerrero' con Flavia Laos. Sin embargo, al parecer todo se trataría de especulaciones ya que tanto Rojas con Laos se juntaron hoy en televisión y descartaron rumores.

Durante la entrevista, Laos aclaró que jamás se refirió a Rojas como "transformers" en alusión a las supuestas cirugías estéticas a las que se habría sometido para conseguir un cambio físico.

Bastante nerviosa, la ex protagonista de 'VBQ' manifestó que "Yo me refería a las ex, pero escúchame, yo también me hice mis cositas".