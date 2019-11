No se calló nada. Sheyla Rojas hizo una infidencia en torno a Gino Assereto, quien asistió por primera vez al programa, ‘Estás en todas’, como conductor invitado.

En medio de su presentación televisiva, Sheyla Rojas preguntó a Gino Assereto si le gustaría quedarse de forma permanente en el espacio de América TV. El chico reality señaló que sí pero solo al lado de Jaime ‘Choca’ Mandros. La respuesta provocó a la rubia conductora.

“Mira, yo sé por qué me tienes cólera, porque yo descubrí, en tu celular, que tienes conversaciones con varias mujeres. Y no fueron precisamente con tu pareja Jazmín Pinedo, fueron otras mujeres. Yo no voy a decir más, porque sabes que yo respeto tu relación”, precisó Rojas ante un sorprendido Gino Assereto.

“Jazmín Pinedo (pareja de Assereto)... si nos estás viendo, atenta”, agregó.

Jaime ‘Choca’ Mandros decidió intervenir a favor de Gino Assereto. “(Risas) Es vengativa. Está llorando, ya está llorando. Espérense, vamos a bajar, a bajar un ratito porque más tarde va a salir en ‘Tú y yo’”, indicó ‘Choca’.

