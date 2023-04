Sergio Peña se encuentra en el ojo de la tormenta luego de ser detenido en Suecia por conducir en estado de ebriedad. Pese a que superó el límite permitido de alcohol en la sangre, el futbolista peruano minimizó el hecho y aseguró que solo bebió unas copas de vino.

A través de una transmisión en Instagram, el jugador del Malmo FF contó cómo ocurrieron los hechos antes que la policía lo interviniera por conducir a excesiva velocidad. Según aclaró, no estaba excesivamente ebrio ya que solo tomó algunas copas de vino durante una cena.

“Mientras estaba de shopping (compras) una amiga me escribió para ir a cenar y tomé unas copas de vino. Estaba a 4 minutos de mi casa y llevé mi carro porque iba de shopping y tenía paquetes… consideré que podía manejar, obviamente sé que está mal”, empezó contando.

“Me para la policía porque iba a 70 y era 40 o 50 la velocidad, me detuvieron a un minuto de mi casa, pero no hubo ningún accidente, no tuve ningún choque, ningún problema. Simplemente fui a cenar, tomar unas copas de vino en mi día libre sin llegar al extremo de estar borracho”, añadió antes de reconocer que en Suecia las leyes son muy estrictas.

En otro momento, el seleccionado nacional se mostró fastidiado luego que algunos medios señalaran que podría ir a prisión en Suecia por conducir su vehículo en estado de ebriedad. Asimismo, aclaró que sigue entrenando con normalidad en su club.

“Lo que puede llegar a pasar es tener una multa y a lo mejor una sanción con mi carnet de conducir, pero ahí veo en varios medios me han puesto en imágenes entre rejas… obviamente tengo familia, una hija, una mamá, y nadie sabe sobre la salud de nadie. Estoy bien y aceptando mi responsabilidad”, sentenció.