Sergio George fue abordado por un equipo de “Amor y Fuego” en un evento privado de Amy Gutiérrez y You Salsa, y no pudo evitar ser consultado sobre su distanciamiento con Yahaira Plasencia desde que la salsera oficializó una relación con Jair Mendoza.

El productor se mostró incómodo y aclaró que su relación con la cantante es netamente laboral. Asimismo, negó haber sentido celos y aclaró que nunca le pidió a la cantante peruana que ponga fin a su romance con el artista.

“No tenía que ver ni con él ni con nadie. Yo no le dije a ella que parara su relación, no me importa qué haga, me importa que se enfoque en lo que estoy haciendo yo, porque es mi trabajo, si no imagínate qué hago yo acá. Yo nunca le dije a nadie que parara su amorío, su casamiento, no me importa qué haga, haz conmigo. El problema del artista es que se desenfoca”, dijo Sergio George.

“A mí no me interesa Yahaira, she’s not my type of woman, let’s be real, really (no es mi tipo de mujer, hay que ser realistas)”, acotó, descartando así que tenga un interés romántico hacia la intérprete de “La Cantante”.

Yahaira Plasencia le genera pérdidas:

En otro momento, Sergio George reconoció que impulsar la carrera musical de la salsera ha significado una pérdida económica, sin embargo, confía en que más adelante podrá ver el fruto de su esfuerzo.

“Bueno, hay pérdida ahora con Yahaira, es la verdad, pero it’s okay (está bien), la mayoría de los artistas hoy en día hay pérdida, pero uno continúa porque hay fe que van a sacar ese tema mágico y es cuestión de tiempo, muchos lo hacen”, acotó.