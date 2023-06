Sergio George se encuentra en el ojo de la tormenta luego de ser acusado por el Farik Grippa de hacerle firmar un contrato abusivo y de no haber cumplido con internacionalizar su carrera. En medio de la ola de críticas, el productor estadounidense realizó una transmisión en vivo para desmentir las acusaciones.

Cansado de las críticas en su contra, el exproductor de Yahaira Plasencia descargó toda su artillería y negó que haya intentado aprovecharse de los artistas peruanos.

“(Dicen) que uno está lucrando, ¿qué voy a lucrar yo de un artista de salsa en Perú? Empiezan a difamar, a inventar cosas, entonces es la parte lamentable. ¿Estafador? ¿En qué estafé dime? Porque yo estoy como que confundido”, cuestionó.

En otro momento, Sergio George no pudo evitar perder los papeles tras ser tildado de estafador. Según explicó, el tipo de contrato que firmó con Farik Grippa es muy común en el ambiente artístico.

“Yo he firmado contratos 50/50, es muy común, es más eso es bastante justo. (Las críticas) yo me lo paso por el c***, vamos a decir la verdad, a mí tu me puedes insultar todo lo que tu quieras, a mí no me importa”, arremetió.