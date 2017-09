Sergio Galliani: “Hago la parte oscura de la película”

El actor Sergio Galliani regresa a la pantalla grande en la película Me haces bien, en la que interpreta a un productor musical manipulador.

“Son varias historias y una de ellas la protagonizo con Alexandra Barandiarán (‘Claudia’). Ella es una cantante y yo ‘Leo’, su productor musical. La tengo amenazada y la manipulo psicológicamente, es una especie de lucha interna en la relación... Nuestra historia es como la parte oscura de la película”, contó Sergio.

Por su parte, la actriz Alexandra Barandiarán reflexionó sobre que la manipulación hacia la mujer no solo se ve en la música sino en otros campos y estratos sociales. “‘Claudia’ es una pop star que vive bajo la sombra de ‘Leo’. Él la maltrata psicológicamente y la humilla, y esos casos se ven en la música y en otros trabajos... Sergio ha sido un compañero extraordinario y me he sentido cómoda trabajando con él. Ha sido muy profesional en las escenas que nos ha tocado grabar”, señaló.