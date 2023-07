La aparición de Melissa Paredes en ‘Al Fondo Hay Sitio’ continúa dando qué hablar. Esta vez, el actor Sergio Galliani no pudo evitar referirse al debut de la influencer en la exitosa serie de América Televisión.

El recordado ‘Miguel Ignacio de las Casas’ fue consultado sobre el ingreso de Melissa Paredes a la telenovela, sin embargo, sorprendió al afirmar que desconoce quién es la modelo.

“No veo televisión, lo siento. No sé quién es tampoco. Hasta donde yo trabajé, conozco, después de eso, no. Lamentablemente, no la conozco”, sostuvo el actor en diálogo con La República.

La respuesta de Sergio Galliani también dejó desconcertada a su pareja Connie Chaparro, quien solo atinó a soltar una risa nerviosa para asegurar que su pareja aún no se enteró el debut de Melissa Paredes en ‘AFHS’.

Por otro lado, el músico volvió a descartar que tenga pensado regresar a la producción de Gigio Aranda para volver a interpretar a ‘Miguel Ignacio de las Casas’