El sábado que pasó el actor y cantante Sergio Galliani, de 56 años, sufrió una aparatosa caída en un concierto luego que desde el escenario se lanzó hacia el público, pero nadie lo agarró, golpeándose fuertemente contra el piso.

Como era de esperarse, la caída del cantante del grupo ‘Chabelos’ se hizo viral y en el video publicado en distintas redes sociales se pudo ver que tomó la situación con gracia y continuó con el show, pero varios de sus amigos, familiares y seguidores se preocuparon.

Por ello, a través de su cuenta de Instagram, Galliani dio explicaciones de su estado de salud en dos breves videos.

“Hoy me he levantado y he visto una cantidad mensajes y WhatsApp de amigos preguntándome cómo estaba, no sé qué ha pasado la verdad, han viralizado un poco el video de la caída del concierto del sábado. Sí, me caí, me paré y seguí cantando y terminamos el concierto como debió ser”, comenzó explicando el actor y cantante.

Y luego agregó: “No fue para nada grave, solo una herida pequeña, pero nada más. Agradezco la preocupación de la gente, pero ha sido más que nada la viralización de una noticia”.

Finalmente, el artista dijo que todo es parte del espectáculo y que con su grupo continuarán con sus presentaciones, la más próxima -dijo- será con Los Rabanes.

“Quiero decirles que estoy muy bien, que siga el rock and roll, con más precaución, eso sí; pero es parte del show, estamos fuertes y con muchas ganas de seguir tocando y seguir actuando”, finalizó.





