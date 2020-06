La denuncia por acoso sexual que Mayra Couto hizo en contra de Andrés Wiese cuando grababan en ‘Al fondo hay sitio’ ha dividido al gremio artístico. Mientras algunos toman distancia del actor, otros apoyan al también modelo nacional.

Sergio Galliani opinó a favor del intérprete tras ser interrogado por un usuario en Facebook.

El cibernauta llama al experimentado actor como ‘Nachito’, el padre en la ficción de 'Nicolás’, personaje que precisamente Andrés Wiese caracterizó en la teleserie ‘Al fondo hay sitio’.

“Nachito, defiende a Ricolás”, manifestó un usuario en el post del actor, quien salió en defensa del actor.

“Recién me he enterado de esta vaina pero no hay nada que defender, los que lo conocemos sabemos la calidad de persona que es. A la gente la gusta exagerar, habla mal sin medir consecuencias...va a salir parado como buena persona que es”, señaló.

Sergio Galliani y su opinión en redes. (Facebook)

“HE SENTIDO CÓMO TE ROZABAS CONTRA MÍ”

Mayra Couto reveló que fue víctima de acoso y bullying por parte de su colega, Andrés Wiese, a quien acusó de aprovecharse de las escenas que grababan juntos en la serie ‘Al Fondo Hay Sitio’ para tocarla.

¿Andrés Wiese acosó a menor y a Mayra Couto? (Composición)

“Yo también me he sentido acosada por ti, muchas veces cuando hacíamos un plano donde tú tenías que estar detrás de mí he sentido como rozabas tu pene contra mis nalgas. No estoy loca y no me lo estoy inventando”, expresó.

La fuerte acusación de Mayra Couto se dio luego que una menor de 17 años denunciara a Andrés Wiese por haberle enviado fotos y videos con contenido sexual.

