El día que un hincha de Universitario le salvó la vida a la esposa del Checho Ibarra 

Sergio ‘Checho’ Ibarra se sentó en el sillón rojo de ‘El valor de la verdad’ y contó el difícil momento que vivió cuando a su esposa le detectaron un tipo de cáncer: feocromocitoma.

El exjugador de fútbol se quebró al recordar el difícil episodio que vivió junto a su familia, pues su esposa debía ser operada de emergencia en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas.

“La desesperación fue grande”, señaló Sergio ‘Checho’ Ibarra, al recordar que la cirugía duró alrededor de 7 horas.

Asimismo, cuando ‘Checho’ Ibarra se acercó a conocer al médico y el costo de la operación de su esposa, ya que pensaba vender su camioneta para afrontar el gasto; el doctor se dirigió a él por primera vez como ‘Checho’ y no cómo señor Ibarra.

“Cuando me dijo ‘Checho’ me di cuenta que él sabía quién era yo", dijo el técnico de fútbol para luego recordar, al borde del llanto, las palabras que le dijo el médico:"'Yo soy hincha de la ‘U’, yo he visto los goles que has hecho en mi equipo y he visto y seguido tu carrera, eres uno de los pocos extranjeros que ha llegado a este país y has hecho una vida muy profesional, y sabes que, yo voy a operar a tu mujer y no te voy a cobrar nada'”.

Sergio Ibarra reveló que no podía creer lo que el médico le decía y que fue un momento bastante emotivo para él y su familia.



Cabe señalar que Sergio ‘Checho’ Ibarra llevó como invitadas a su esposa Rocio Gonzalez Prada y a su hija Valentina Ibarra.

Recordemos que ‘El valor de la verdad’ otorga 50 mil soles a quien responda con la verdad 21 preguntas seleccionadas por la producción en 6 niveles, luego que el participante responda previamente más de 50 interrogantes ante un polígrafo.

En la presente temporada de ‘El valor de la verdad’, quienes se han sentado en el sillón rojo son Diego Chávarri, Poly Ávila, Nicola Porcella, Angie Jibaja y Alexandra ‘La Chama’ Méndez.