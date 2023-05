La recordada cómica Clara Seminaria no dudó en utilizar sus redes sociales para pronunciarse sobre el fallo del Poder Judicial a su favor, luego de que sentenciaran a Enrique Espejo , más conocido como ‘Yuca’ , a tres años de prisión suspendida por el delito contra la libertad sexual .

A través de su cuenta oficial de Instagram, Clara Seminara compartió la noticia de que ‘Yuca’ fue sentenciado junto a un mensaje breve, pero contundente. “La justicia tarda, pero llega”, escribió.





¿Por qué ‘Yuca’fue sentenciado a tres años de prisión suspendida?

Luego de más de cuatro años de investigaciones, el Poder Judicial falló a favor de Clara Seminaria y sentenció a Enrique Espejo por el delito contra la libertad sexual. Según las declaraciones que dio a ‘La Encerrona’, Claro presentó ante la justicia conversaciones contradictorias de los testigos y chats de WhatsApp que tuvo con los integrantes del programa. Asimismo, las pericias psicológicas que le hicieron tanto a ‘Yuca’ como a ella.

¿De qué acusan al cómico ‘Yuca’?

En mayo de 2019, Clara Seminaria aseguró que fue víctima de tocamientos indebidos por parte de Enrique Espejo. Según la cómica, ‘Yuca’ abusó de su confianza y se propasó con ella. “¿En cristiano? Me metió la mano”, escribió en Facebook, donde aseguró que dicho episodio sucedió el 25 de octubre de 2018.

De acuerdo con la versión de Seminara, Enrique Espejo, ‘Yuca’, le “metió la mano” delante de sus compañeros y cuando estaban a punto de grabar un segmento de ‘El Wasap de JB’.

Ante lo sucedido, Seminaria le propinó dos cachetadas. “Lo que recuerdo es la mirada atónita de todos, aunque nadie hizo ni dijo nada”. Fue en ese momento que Jorge Benavides intervino y le pidió a ‘Yuca’ que se disculpara con su compañera; sin embargo, este minimizó los hechos.

Ante ello, el popular ‘Yuca’ apareció en el recordado programa ‘Válgame Dios’ para desmentir a su excompañera y para contar su versión de los hechos. Según el comediante, solo le dio un “palmazo” en la cintura, pues estaban “jugando” a practicar boxeo.

“Ella me dijo que boxeaba, yo le dije que no sabía, pero que había peleado en las calles. Comenzó a darme en el estómago y yo atiné a defenderme. De repente, en una de esas, me mandó un puñete y le paré la mano. Sin pensarlo, y para protegerme, le di un manazo, lo cual reconozco que no debió haber sido así. Fue todo jugando”, expresó.

