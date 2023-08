Una nueva denuncia pone en el ojo de la tormenta a Tito Paz, empresario encargado de la organización de certámenes de belleza como Miss World Perú, Miss Earth Perú, Señora Perú y Mister World Perú.

Jessica Gamarra, quien fue elegida como Señora Perú Universo en el 2022 habló para las cámaras de ‘Magaly TV: La Firme’ y denunció al empresario por malos tratos y asegura que nunca recibió ningún tipo de ayuda por parte de la organización para representar a nuestro país en el certamen internacional.

“Es un patán, siempre quiere tener la razón. No acepta que se le digan las cosas, es muy agresivo verbalmente cuando algo no le gusta. Los trajes los tuve que hacer yo, a mi lo único que me dio fue los pasajes sin incluir maletas. Yo tuve que pagar hasta las bandas”, señaló la reina de belleza.

La modelo también asegura que le entregó tres mil dólares a Tito Paz para crear una fundación que busque ayudar a niños con autismo, sin embargo, desconoce el destino de este dinero. Asimismo, mostró los audios donde le increpa al empresario, pero este le responde bastante alterado.

“Ya Jessica si me llamas a reclamar, mejor terminamos de hablar. Tu siempre me reclamas cosas, siempre me pides cosas… ya está bien es justo, pero no me fastidies más. Estoy haciendo la fundación con las reinas de Perú, si no me crees no me creas pues, no puedo trabajar con personas que no me creen”, se le oye decir.