El cantante canadiense The Weeknd estrenó el último 29 de marzo un 'extended play' (EP) el cual lo tituló 'My dear Melancholy' o 'Mi querida melancolía', en español.

Esta nueva producción contiene seis temas y uno de ellos es el que ha levantado mucha suspicacia sobre su creación. Se trata de 'Call out my name' que es la primera canción en orden de escucharse.

La razón de que varios seguidores de The Weeknd hayan creado tanta polémica alrededor de este sencillo es porque aseguran que es una letra dirigida hacia su ex pareja, la también cantante Selena Gomez .

Los rumores sobre esta posibilidad cobran fuerza en cada una de las líneas de este sencillo. Por ejemplo, en una de ellas dice: "Nos encontramos, yo te ayudé a salir de un lugar roto, me diste consuelo, pero enamorarme de ti fue mi error".

Sin embargo, hay una parte de la canción que parece ser una indirecta muy visible de The Weeknd hacia Selena Gomez. Se trata de esta: "Dije que no sentía nada cariño, pero mentí, casi me corto un trozo de mí mismo por salvarte la vida".

Recordemos que Selena Gomez se sometió a un trasplante de riñón en setiembre de 2017 debido al lupus que padecía. Un mes después de esta noticia que estremeció a sus fans, se confirmaba que ya se había separado de The Weeknd.

La ruptura entre ambos se concretó luego de que en noviembre de ese mismo año, a Selena Gomez se le vio andando con su ex pareja, el cantante Justin Bieber . Incluso, fueron captados besándose en un partido de hockey. Ya en diciembre, la relación entre ambos era más que confirmada.

¿Acaso The Weeknd estuvo dispuesto a donarle su riñón a Selena Gómez? Escucha la canción aquí: