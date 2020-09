Hace unos días, Rosángela Espinoza compartió un video en donde se le ve bailando ‘Ice Cream’, la nueva canción de Selena Gomez. Luego, la cantante internacional subió el clip en un video compilatorio con más usuarios que se animaron a seguir la coreografía.

La intérprete de ‘Fetish’ compartió en sus histories de Instagram un compilado de bailes donde aparece la participante de ‘Esto es guerra’.

Cabe destacar que la canción ‘Ice Cream’ se ha convertido en una sensación en redes sociales y donde también cantan las integrantes del grupo de K-pop Blackpink.

Espinoza, al ver el video compartió la noticia y manifestó su alegría. “¡Qué emoción”, colocó en sus stories con varios gifs de sorpresa. “La verdad que muy emocionada porque Selena Gomez tiene más de 119 millones de seguidores, es otro nivel, yo tengo 3 millones”, señaló a América Espectáculos.

“Me han escrito todos avisándome, no sabes la magnitud que tiene su historial. Me han escrito de otros países, de Panamá, México, Ecuador, Colombia que me siguen y me dicen, ´Rosángela has salido en las historias de Selena Gomez' y yo”, gritó la chica reality.

“Es algo increíble, creo que soy la primera peruana que sale en su historia”, agregó muy emocionada.

Selena Gomez compartió el video de Rosángela bailando 'Ice Cream'. (Instagram)

