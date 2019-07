Mario Irivarren niega no haberse emocionado con la Blanquirroja, pero 'el fútbol no le quita el sueño'

Respondió a las críticas. Mario Irivarren aclaró que celebró el pase de la selección peruana a semis cuando derrotó a Uruguay en penales, pese a que se hizo viral un video donde se le aprecia observando junto a amigos, pero con una alegría discreta.

El chico reality se refirió a la "celebración". "He gritado como todos ahí. Se vivió bastante la emoción en el restaurante", aclaró. Sin embargo, agregó que el deporte rey no es de su interés: "No me quita el sueño el fútbol. Nunca me lo ha quitado. Un país donde se le exige más a sus futbolistas que a los políticos, está condenado al fracaso", indicó.

Para el participante de Esto Es Guerra, todo fue una 'invención de la prensa para vender noticias'."Vivimos en un país en el que ya no saben qué inventarse para vender noticias. Esa es la respuesta en realidad. No le veo sentido", declaró Mario Irivarren.

El excombatiente indicó que sí celebró el triunfo peruano pero prefiere mirar con atención la labor política de nuestros congresistas.

Irivarren minimizó los comentarios de los medios y refirió que tiene problemas personales más importante que lo que puede decir la prensa de espectáculos. "Ese tipo de cosas tan superfluas y banales me tienen sin cuidado. (...) A un hombre como yo de 28 años con una mentalidad bien formada, le tiene sin cuidado", finalizó.

