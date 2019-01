Sebastián Lizarzaburu llora y anuncia que irá a juicio con Andrea San Martín porque no puede ver a su hija

Sebastián Lizarzaburu anunció que ha presentado una demanda contra Andrea San Martín para acceder a la tenencia compartida de su hija Maia, a quien no ve desde antes de Navidad.

De acuerdo con el ex chico 'reality', la conductora de televisión no le permite pasar tiempo con su hija y solo le deja verla si es que es dentro de su casa.

"Navidad prohibido, Día del Padre igual, no puedo sacarla ni al parque, ni a la casa de mis papás, nada, es o su casa o nada. ¿Por qué? Porque para ella no soy responsable", sostuvo para las cámaras de Latina.

"¿Sabes cuántas veces mi hija me pregunta 'cuándo voy a tu casa'? Me dice 'quiero ir contigo', ¿Qué le digo?, ¿No puedo porque tu mamá no quiere?, ¿Tú crees que le puedo decir eso? Yo le digo 'ya vas a ir, hijita'", contó el popular 'hombre roca'.

Para Sebastián Lizarzaburu, una de las causas que no le dejen ver a su hija es que no le deposita a la modelo la cantidad de dinero que ella quiere para la manutención de su hija. "Para ella yo soy mal padre y no soy responsable", añadió.

"Yo con ella no quiero hablar. Sé que ella se burla de eso, debe gozar, sabe que me manipula con mi hija. No me está yendo bien", manifestó, esperando que la justicia le dé la razón.

"Mala madre no es, pero no piensa como madre, si de verdad pensara como madre diría: 'mi hija tiene derecho a pasar tiempo con su papá y con la familia de su papá'. ¿Tú crees q yo voy a permitir que a mi hija le pase algo?", dijo entre lágrimas.