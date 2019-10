¡Se viene la boda! La modelo Paula Manzanal no puede ocultar más su felicidad. A poco tiempo de hacer público su compromiso con su pareja: Adam Cartwright, la exchica reality sorprendió a todos anunciando su próxima boda, que se realizará el día de mañana. Al parecer, la boda será en Australia, país donde se encuentra radicando la exchica reality.

“A mi novio lo conozco hace más de un año. No lo hice público por mucho tiempo por las críticas. Llegó a un punto en el que no me importa, porque me di cuenta de que era algo mucho más serio... Sí, estoy comprometida y mi boda será mañana ”, dijo Manzanal a Trome.

La historia de amor entre Manzanal y Cartwright inició bajo el ojo de la tormenta, pues se creía en un principio que el joven era hermano directo de su expareja Jordan Davies. En medio de la polémica, Paula se pronunció al respecto y dijo que no son hermanos directos, pues David es hijo adoptivo del padre de Jordan.

“No son hermanos y no se conocen. La mamá es distinta y la historia es un poco complicada. (…) La historia va un poco así: había un señor que donó hace 27 años a la mamá de Jordan y, después de unos años, se volvió a casar con una mujer mucho más bonita y buena y después adoptó a todos sus hijos”, dijo a través de su cuenta de Instagram