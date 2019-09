Hace algunos días, la abogada de Gianella Ydoña aseguró que Josimar le había roto la nariz a su esposa, quien era víctima de violencia físico y psicológico. Por lo tanto, había decidido denunciar al cantante y el proceso empezaría esta semana. Sin embargo, hoy anunciaron que decidió dar marcha atrás con el proceso legal.

Claudia Zumaeta, abogada de Ydoña, declaró hoy en ‘Mujeres al Mando’ y anunció la decisión que tomó la aún esposa del salsero de parar con la denuncia y los conflictos.

Según la letrada, Ydoña le mandó un mensaje en el cual había decido dar marcha atrás a la denuncia por su hijo.

"El día de ayer yo he tomado conocimiento a través de un mensaje de Gianella que no se va a poder continuar con el proceso, ella quiere desistir de cualquier tipo de denuncia o demanda contra Josimar. Me dijo que es por el bienestar de su hijo, había tenido una conversación con él y llegaron a un acuerdo”, dijo Zumaeta en el programa de Latina.

Pues, tanto Gianella Ydoña como Josimar, han decidido mantener una buena relación como padres y tratar sus conflictos de manera privada, por el bien del menor.