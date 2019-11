La maternidad aflora en el programa ‘Mujeres al Mando’. Al parecer, el reciente anuncio de Karen Schwarz, quien este fin de semana enterneció las redes sociales tras decir que se convertirá en mamá por segunda vez, habría motivado a su colega Jazmín Pinedo a buscar el hermanito para su pequeña hija.

Durante la emisión del programa matutino, Karen aprovechó para conversar con sus colegas: la chinita y Cathy Sáenz, sobre lo emotiva que es esta segunda dulce espera. Asimismo, agregó que, según la superstición, cuando una mujer sale embarazada, puede ‘contagiar’ a quienes estén a su alrededor.

Este comentario fue tomado con mucha emoción por Jazmín Pinedo. La conductora dejó ver su ilusión por convertirse en madre nuevamente.

“Que se pegue, que se pegue. A mí ya me ha pasado antes. Cuando me enteré que Maricris [amiga y compañera de la agrupación ‘Las Vengadoras’] estaba embarazada, a la semana me enteré que estaba embarazada también. Con fe, que se pegue. No mentira”, dijo. Al parecer, sería cuestión de tiempo para que la pequeña Khalessi se convierta en hermana mayor.

jazmin pinedo quiere embarazarse