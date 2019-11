Michelle Soifer y Erick Sabater se volvieron a ver las caras tras coincidir en una discoteca de Barranca, donde ambos se presentaron por separado.

Al parecer, los recordados 'bombones’ de la farándula han dejado atrás la confrontación, pues no tuvieron problema en intercambiar un par de palabras y hasta se saludaron con un tierno beso en la mejilla.

Erick Sabater habló con el programa ‘Válgame’ y reveló que ya no existe ningún problema entre él y su expareja. “Yo no tengo ningún problema, como yo digo,han pasado muchos años.... Yo no tengo porque hablar de nadie”, dijo. Asimismo, confesó que guarda un bonito recuerdo de la relación y que Michelle siempre será su “bombona”.

Por su parte, Michelle Soifer también señaló que “no hay roche” con Sabater, pues ya lo ha perdonado. “Espero que le vaya súper bien”, dijo.