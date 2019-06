SBS se pronuncia sobre polémica red de mercadeo de Mario Hart, Michelle Soifer y Christian Domínguez

Tras la polémica que se originó por la supuesta red de mercadeo difundida por figuras del espectáculo como Michelle Soifer , Christian Domínguez y Mario Hart , la Superintendencia de Banca, Seguros (SBS) se pronunció y alertó a los usuarios que tengan cuidado con participar en este tipo de negocios.



A través de un post en Facebook, la SBS pidió a los usuarios que tengan cuidado con participar en negocios que ofrecen grandes ganancias pues podrían perder los ahorros de toda la vida.

En la publicación se muestra un chat con un mecanismo similar al que utilizaría la red de mercadeo promocionada por los ex chicos reality.

Durante el programa 'Mujeres al mando' se dio a conocer que para ser parte de la red, se debe dar una cuota inicial de US$ 225 y luego un monto mensual de US$ 160. Según la charla informativa de Mario Hart, esta inversión podría dar una ganancia de más de US$ 25 mil mensuales.

