Sandra Muente sobre su novio de 52 años: 'Me decían que podría ser mi padre, pero el amor es amor'

Está enamorada y no le importan las críticas porque sabe lo que quiere. Sandra Muente está viviendo una etapa de felicidad al lado de su pareja, el productor musical Ricardo Nuñez, quien le lleva más de 20 años.

En declaraciones al diario Trome, la cantante de 28 años se refirió a ese detalle y le restó importancia, porque para ella, entre ellos "el amor es amor y no hay una diferencia a nivel emocional y mental".

"Tengo una relación con Rik hace cuatro años y es el amor de mi vida. Al inicio la gente me decía en las redes sociales: Es muy grande, es muy mayor, podría ser tu padre... El amor es amor y no hay una diferencia a nivel emocional y mental. Yo soy de las que dice: A mí no me importa con quién estés mientras estés feliz”, dijo la cantante.

Hace algunas semanas, Sandra Muente tuvo unas tiernas palabras para su novio en su cuenta de Instagram, donde envió también un contundente mensaje para quienes la critican por tener una relación con un hombre mayor.

"Así nos van a ver siempre. Sonriendo. Por que cuando estamos juntos no hay tormenta que pueda con nosotros. Desde que este hombre llegó a mi vida me llenó de amor y gracias a el yo soy una mejor persona.

No. No es mi papá (para los trolls que no saben nada del amor y creen que tengo daddy issues o algo de eso jajajajaja) Es mi maravilloso novio. Y si, es mayor que yo. Pero nosotros no contamos el amor en años, lo contamos en acciones, en luz, en decisiones que te marcan y te hacen aprender, en ser compañeros, en saber ser equipo, en estar para el otro, y en miles de besos y abrazos que llenan de fuerza al corazón. El cumplió años ayer, andaba tristón pensando que el tiempo vuela y la vida se va, pero nuestra vida no se va. Nuestra vida, con todo su altibajo es hermosa y durará infinidades y será más bonita año tras año. Te amo Ricardo. Tú que me lees, disfruta tu vida, disfruta cumplir años, disfruta darle vueltas al sol una y otra vez, que sean miles, y que en ese tiempo encuentres un amor tan bonito como el mío. De verdad te lo deseo con toda mi alma", escribió.

No es la primera vez que Sandra Muente habla sobre este tema. En un video del canal 'Coach Eduardo' contó detalles de su experiencia manteniendo un romance con Ricardo, de 52 años.