Luego que Johanna San Miguel anunciara el retorno a las pantallas de “Esto es Guerra” para la temporada 2022, muchos seguidores de “Esto es Habacilar” lamentaron que dicho programa concurso llegue a su fin, entre ellos el periodista Samuel Suárez.

El creador de “Instarandula” respaldó al reality y, pese al descenso de su sintonía, explicó por qué considera que “Esto es Habacilar” no hizo un mal rating.

“Doce puntos de sintonía no es un mal rating, muchos programas quisieran tener 8 o 9 puntos, serían felices. Hay mucha gente en redes que no sabe y se está burlando, pero, en realidad no son cifras malas”, sostuvo el periodista de espectáculos.

“Lo que sí pasa, es que a comparación de EEG, que te hacía 17, 18, hasta 20 puntos, si se ve un poco mal. Las cosas son así, si EEG me daba 16 o 17 puntos en sus días malos, yo como productora invierto por algo que me tiene que dar mejores resultados, entonces, si me da menos me lo levanto y regreso al anterior formato. Y no porque sea mal programa, sino porque no cumple con las expectativas”, dijo el comunicador.

Sobre las recientes denuncias de participantes del programa, el popular ‘Samu’ precisó que estas mismas anécdotas se vivieron hace diez años, sin embargo, ahora las redes sociales hacen que cada queja se viralice.

“Ahora, solo basta que salga la participante llorando en sus redes sociales y se viraliza, te hunde, te destruyen y al día siguiente te cierran el programa, y encima denunciado, hay que ser bien valientes para hacer un programa concurso con juegos extremos, aún sabiendo que las redes sociales mandan. Y es que es muy cierto, los que tenemos el celular en la mano somos los que tenemos el poder. Mejor nunca más hagan programa concurso y sigan con sus guerreritos”, finalizó.