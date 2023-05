Las disculpas públicas que Paolo Hurtado ofreció a su aún esposa Rosa Fuentes por su ‘ampay’ con Jossmery Toledo continúa desatando reacciones en el mundo del espectáculo, y Samuel Suárez, creador de Instarándula, fue uno de los que personajes que opinó al respecto.

Ante la ola de comentarios de sus seguidoras que creen que Rosa Fuentes ya perdonó al ‘Caballito’, el popular ‘Samu’ aseguró que la empresaria se ha dado su lugar y no cree que se hayan reconciliado.

“A raíz del comunicado, hay personas que juran que la que escribió el comunicado fue Rosa, no sé, personalmente no creo. Yo sigo creyendo que Rosa sigue teniendo dignidad. Pero muchas personas se quedaron con la duda en su mensaje que dio porque dijo ‘mi esposa’, perdón ‘expareja’, acuérdate un poquito. Yo no creo que Rosa haya vuelto, que haya pasado por alto tremendo ampay ”, resaltó en un inicio el periodista de espectáculos.

Se burla de Jossmery:

Samuel Suárez no pudo evitar reírse de Jossmery Toledo al imaginar la reacción que habría tenido al enterarse que Paolo Hurtado publicó un video para ofrecer disculpas públicas, pero no precisamente a ella.

“ Ya me imagino a Jossmery emocionadita leyendo... Paolo acaba de subir un comunicado, seguro va a contar lo linda que fui durante el viaje a Cusco o lo linda que fui con su familia en Chosica, ahí donde fuimos más allá de Lima... ¡Ay, que lindo!”, señaló en medio de carcajadas.

“(Jossmery dijo) pero, ¿por qué no me menciona? ¿Por qué no dice lo mucho que me quería? Que era la única en su vida. Ja, ja, ja”, agregó el periodista de espectáculos.