Samahara Lobatón reapareció en la televisión para denunciar públicamente a Youna por agredirla psicológicamente y manipularla luego de terminar la relación sentimental. La influencer estuvo en el programa ‘Magaly TV: La Firme’ para contar cómo fue la tormentosa relación que tuvo con el barbero.

En medio de la entrevista, Samahara afirmó que el padre de su hija la habría amenazado con colgarse de un árbol. Según la exchica reality, el barbero quiso atentar contra su vida tras el fin de su relación. Incluso, enviaba fotos y hacía videollamadas a ella y a su familia para que le respondieran el teléfono.

Todo esto a raíz de que Jonathan Horna Feijo (nombre real de Youna) tuvo una entrevista con Magaly Medina, donde anunció el final de su relación con la influencer, con quien tenía más de 5 años. “Después de que él se enlazó con ustedes en el programa, colgó el teléfono y me mostró fotos colgándose de un árbol evidentemente para cometer un atentado contra su vida. Hacía videollamada, me reventaba el teléfono, incluso a mis hermanas y mi mamá”, dijo la modelo.

“Me decía contéstame y me reventaba el teléfono, él ha intentado manipularme de miles de formas y como no cedo a su manipulación dice que soy una mala madre y aquello”, explicó Samahara.

Samahara Lobatón revela que mantenía a Youna y a su hija

Samahara Lobatón confesó que mantenía al barbero y cubría los gastos en la casa para mantener la tranquilidad de su hogar. “No te bastó con que te mantenga todos estos años y hasta no estando conmigo, me vive”, fue lo que le escribió la modelo en uno de los mensajes.

Según la modelo, tuvo que callar por el bienestar de su hija. “Llega un punto en donde le digo ‘si no me quieres pasar nada, no me pases’, porque siempre he sido yo la que ha mantenido a mi hija realmente”, fue la respuesta que le dio a la figura de ATV tras aceptar que mantuvo todo este tiempo al padre de su hija. “Quería a mi hija feliz, era más mi idea de que mi hija crezca en una familia”, contó.

