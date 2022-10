Los seguidores de Samahara Lobatón quedaron sorprendidos luego que Youna emitiera un comunicado para anunciar el fin de su relación con la influencer. Sin embargo, el barbero terminó borrando la publicación y finalmente se retractó.

A través de sus historias de Instagram, Youna explicó que todo fue parte de una broma y que su relación con la hija de Melissa Klug está mejor que nunca.

“Yo subí ese mensaje para una broma en close friend y de huev*** lo puse público, por eso lo borré rápido. Jajaja, no duró ni un segundo, pero qué rápidos son estas mierd***”, escribió.

Además, aseguró que una ruptura con la exchica reality no tiene sustento, pues comparte fotos junto a ella y su pequeña hija de dos años de edad. “Tengo mi Instagram lleno de fotos con Samahara. En fin, a todos nos pasa. Así como cuando le envías la misma foto a la persona que le tomaste screenshot”, agregó.

LE RESPONDE A SUS ‘HATERS’

Youna también se mostró indignado con la gran cantidad de críticas que recibe cada vez que publica alguna foto en sus redes sociales, en especial donde se muestra junto a su pequeña hija Xiana.

“Qué pena que en todas las fotos que desee compartir con mi familia o mi hija solo reciba comentarios estúpidos, insultándome… ¿qué fue lo que les hice yo? Presumo a mi hija y tengo que desactivar los comentarios porque gente estúpida, ignorante y sin vida se toman el tiempo de cag*** la foto”, escribió en sus historias de Instagram.

“Nadie me conoce, solo conocen lastimosamente lo que la prensa dijo de mí a su modo, no me interesa darle explicaciones ni aclarar lo que se dice de mí porque mi vida no es de interés público”, añadió.

