El conductor Rodrigo González publicó en sus historias de Instagram un video en el que se ve a Samahara Lobatón Klug y Jonathan Horna, más conocido como ‘Youna’, en la oficina de Migraciones de Breña para luego viajar a Cancún (México).

Al parecer, la pareja se habría reconciliado tras haberse denunciado mutuamente de agresión física en diciembre del 2020.

Tanto Lobatón como Horna acabaron en la comisaría de La Perla, luego que ella golpeara a su pareja en defensa propia, según señala la parte policial.

Samahara Lobatón y 'Youna' son captados juntos viajando a Cancún tras denuncia de agresión

Los rumores sobre su supuesta reconciliación empezaron hace una semana y la madre de Lobatón, Melissa Klug, habló sobre dicho tema en una reciente entrevista que dio en “En boca de todos”.

“Ella sabe que siempre va a tener mi apoyo incondicional, las puertas de mi casa abiertas, pero no puedo evitar que cometan errores, no puedo evitar pero sí estar siempre a su disposición de cuando ellas me necesiten, yo estar ahí”, comentó al ser consultada sobre el viaje de la pareja al extranjero.





