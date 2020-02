A Samahara Lobatón, la hija de Melissa Klug, poco parece importarle poco el desplante que le hizo Youna, y habría vuelto a sus brazos a unos pocos días de su separación.

Al menos así lo puso de manifiesto unos videos que ambos colgaron en Instagram. En las imágenes, Samahara Lobatón y Youna disfrutan de las playas y discotecas de Punta Cana y República Dominicana.

Además, tanto la exchica reality como como el joven volvieron a seguirse en la red social de fotos y videos y hasta se dan likes en sus respectivas actualizaciones.

Samahara y Youna (Foto: Instagram)

Hace poco más de una semana, el rompimiento de la pareja se evidenció en redes sociales. Samahara Lobatón eliminó todas las fotos que tenía junto a su novio en redes sociales, mientras que él hizo lo mismo y envió un mensaje donde dio a entender que siempre se vio obligado por ella a publicar imágenes a su lado en Instagram.

“Si me preguntan el porqué borro las fotos con Samahara es porque ella y yo no estamos y me veo obligado constantemente a subirlas (a Instagram)”, precisó.

Samahara Lobatón en Punta Cana y República Dominicana con su novio Youna. (Video Instagram)

PELUCHÍN SE BURLÓ

Rodrigo González ‘Peluchín’, expresentador de televisión, reveló la ruptura de Samahara Lobatón y de su pareja, y resaltó que ellos ya no iban a “jugar a la casita” en alusión a su convivencia en departamento de Miraflores.

“El ahora exnovio de Samahara Lobatón hace público el fin de su relación y elimina todas las fotos juntos [...] No juegan más a la casita ¡Se acabó la convivencia y el amor!”, escribió.

(Instagram/@rodgonzalezl)