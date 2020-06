En comunicación con Magaly Medina, Samahara Lobatón , quien próximamente se convertirá en madre, recordó cuando Jefferson Farfán vivía con ella y Melissa Klug . La joven dijo que eran una familia y la separación del futbolista con su madre afectó a todos.

“Tenía 3 años (cuando conoció a Jefferson Farfán). Lo que más recuerdo de cuando vivíamos todos juntos es que a ellos (Jefferson y Melissa) les gustaba hacer bastantes reuniones íntimas y nos ponían a bailar, él bailaba y jugábamos también”, contó Samahara.

“(Cuando se separaron) me acuerdo que Adriano iba también al psicólogo. Éramos una familia, creo que dentro de todo cuando los padres se separan afecta a todo el ambiente familiar… Al comienzo era como un freno porque estábamos molestas, pero poco a poco se dio la conversación (con Jefferson) y todo bien”, añadió.

Asimismo, Samahara Lobatón se refirió a la relación que tiene actualmente con su madre Melissa Klug, a quien elogió por haber sacado adelante a sus tres hijas cuando solo tenía 19 años.

“Mi mamá, pese a todas las diferencias que tenemos, es una gran mujer. Siempre he dicho que es digna de admirar. Ella tenía 19 años cuando tenía 3 hijas, nunca le tuvo miedo a la vida, es muy solidaria y siempre piensa en el bienestar de todos, eso es algo que siempre voy a admirar de ella”, reveló Samahara.

“La saludé por el Día de la Madre, hablé con ella por WhatsApp. No la he visto, ni a mi abuela, ni a mis hermanas. Yo tengo que intentar exponerme lo menos posible”, agregó.

Finalmente, descartó volver a vivir con Melissa Klug, ya que tiene otros planes en su vida. “Ahora estoy formando mi familia y no lo haría ahora (volver a vivir con Melissa Klug)”, dijo. “Siempre lo he dicho, lo material no es todo. Está bien, si necesitamos de las cosas materiales, pero no es indispensable. Prefiero vivir en un departamento con mucho amor y armonía. Siempre he sido muy independiente”, reforzó.

