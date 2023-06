La influencer Samahara Lobatón explicó por qué no saludó en redes sociales a su mamá, Melissa Klug, quien recientemente anunció que estaba embarazada por sexta vez.

Como se recuerda, Melissa Klug anunció que está embarazada del futbolista Jesús Barco con un post en redes sociales y la ausencia de un saludo de su hija Samahara hizo pensar a más de uno que existe alguna rencilla entre ambas.

Sin embargo, la misma influencer aclaró que todo es un malentendido.

“Yo juré que era un post de esos que se comparten y todos me dicen: ‘ay no has saludado a tu mamá, solo a Jesús’, pero yo pensé que era compartido”, dijo.

En esa línea, Samahara se mostró contenta por el embarazo de su mamá.

“Por su puesto (que estoy contenta), mi hija está diciendo que no quiere 1, sino 3 bebés para que vayan a la casa para que los haga dormir, mi hija está emocionada. Todos estamos felices, estamos con los brazos abiertos”, señaló.





Negó romance

En el programa América Hoy, Samahara Lobatón aseguró que está soltera y negó algún vínculo con el futbolista Yordy Reyna.

“Quiero dejar claro que no he conocido a nadie, no estoy con nadie. En mi relación no ha habido ningún tipo de infidelidad y ambos lo tenemos claro”, reveló la hija de Melissa Klug y Abel Lobatón.