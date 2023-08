Samahara Lobatón utilizó su cuenta de Instagram para interactuar con sus seguidores y les pidió que le dejen preguntas para poder explicar ciertos aspectos de su vida. Durante la dinámica, uno de los temas que captó la atención fue su elección de método anticonceptivo para evitar un posible embarazo.

La influencer, quien recientemente oficializó a Bryan Torres como su ‘saliente’, compartió detalles íntimos sobre los métodos anticonceptivos que ha utilizado en el pasado y cuál es su opción preferida en la actualidad.

“Yo me he cuidado con el implante del brazo (no me cayó bien, me salieron miomas y tenía demasiadas migrañas). Con ampollas del mes y tres meses, son mis favoritas, te olvidas literal, no tuve ningún tipo de rebote malo” , escribió.

La hija de Melissa Klug explicó que, aunque ha probado diversos métodos anticonceptivos en el pasado, la opción que prefiere y utiliza con mayor frecuencia es la ampolla anticonceptiva de tres meses.

Al ser consultada sobre otras alternativas, Samahara señaló: “Pastillas me gustan, pero siento que no soy muy constante. Mi favorita (es) la ampolla cada tres meses. Ningún método me ha hecho engordar nunca” .





