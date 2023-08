Samahara Lobatón hizo tremenda revelación durante su participación en ‘La Casa de Magaly’ y confesó que Melissa Klug no está nada contenta tras hacerse público su romance con Bryan Torres.

Durante una conversación con Vanessa López en el reality de convivencia, la influencer explicó cómo reaccionó su mamá cuando se enteró que estaba saliendo con el amigo de Jefferson Farfán.

“Yo ya llamé a mi mamá y le dije: ‘mamá’... Ya me comió viva pues (...) Sí, está molesta” , comenzó diciendo.

La ex de Youna también aseguró que la ‘Blanca de Chucuito’ no ve con buenos ojos su vínculo sentimental con Bryan Torres únicamente porque es del entorno de su expareja y padre de sus dos hijos.

MIRA: Nicola Porcella desata furor en su retorno a México y fans lo esperan con mariachis

Cabe señalar que Bryan Torres también a señalado al programa ‘Magaly TV: La Firme’ que Melissa Klug no aprueba su romance con Samahara Lobatón por ser amigo de la ‘Foquita’.

“No la conozco en persona, nunca la he visto, pero obviamente está ‘asada’ por el tema de Jefferson, sabe que es de mi entorno, pero ella no me conoce”, expresó Bryan.

VIDEO RECOMENDADO:

Así balearon carro del periodista que destapó Caso Bermejo