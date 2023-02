Samahara Lobatón, la hija de Melissa Klug, está viviendo una nueva etapa familiar lejos del Perú. La ‘influencer’ afirmó que la decisión de vivir en el extranjero fue un acuerdo entre ella y Youna.

A través de redes sociales, Samahara comparte su nuevo estilo de vida y dice que, a pesar de estar empezando desde cero, su estilo de vida no es diferente al que tenía en Perú. “Yo sigo trabajando en redes sociales, sigo teniendo contrato con marcas. Mi vida en Perú no era básica, Xianna (su hija) iba a un súper nido que era caro. Yo cobro en dólares, no en soles”, contó en un video.

Además, en una conversación con Magaly Medina, influencer comentó que planea seguir estudiando en Estados Unidos para poder darle un mejor futuro a su hija. Afirmó que, por el momento, ha aplicado a distintas universidades estadounidenses. “Yo estoy con el chiste de querer estudiar educación infantil”, acotó.

Por otro lado, aceptó que ella y su novio tomaron terapia de pareja para que exista una mejor comunicación de por medio, ya que en el pasado ambos se vieron envueltos en escándalos por tener peleas acaloradas que terminaron en dependencias policiales.





