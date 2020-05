Ahora que Samahara Lobatón anunció que se convertirá en madre por primera vez, el padre de su hijo, el muchacho conocido en redes sociales como Youna, confesó el temor que siente ante su próxima paternidad.

En un mensaje en redes sociales, la pareja de la exchica reality escribió esta reseña para sus seguidores.

Samahara y Youna conviven desde hace meses. (Foto: Instagram/Composición)

“No dejo de pensar en el futuro, con miedo de no ser el padre perfecto, pero cada segundo trato de superarme para lograrlo. El miedo de no saber cuidarte, me embarga...pero la felicidad de poder tenerte en mis manos, es mucho más”, sostuvo el joven.

Novio de Samahara Lobatón escribió mensaje en redes. (Instagram/@flockogram)

Además se mostró creyente de Dios en esta nueva etapa de su vida. “Solo espero que Dios me dé fuerzas para no soltarte nunca y sabiduría necesaria para enseñarte y hacer de ti una gran persona. Te amo, mi amor”, precisó.

Samahara Lobatón tiene cuatro meses de gestación. Ayer, en una misiva en su Instagram dio a conocer la buena noticia tras los constantes rumores de embarazo.

