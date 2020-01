Samahara Lobatón volvió a usar sus redes sociales para aclarar cierras especulaciones en torno a su vida personal. Más aun ahora, que vive lejos de su madre Melissa Klug, con quien dijo, no mantiene comunicación.

La joven aprovechó su cuenta de Instagram para contarle a sus seguidoras que desde que inició el camino de la independencia, no ha recibido ni un sol del empresaria, pues “ella con sus gastos”.

“Toda la vida dije que quería cumplir 18 años para vivir sola, es más, cada año era como que ‘yaaa, quiero cumplir 18 para vivir sola’ y siempre he corrido con mis gastos yo, con mis viajes, mis gastos. Mis gastos, mis viajes que hice en los últimos años, a partir desde que tuve 16 años, la universidad, entonces era como que ‘ya quiero cumplir 18 años años para vivir sola’ y fue casi un año antes (a los 17 años), me mudé el año pasado”, dijo la excombatiente.

Asimismo, comentó que desde que vive junto a su pareja, el modelo Youna, ha adquirido mayor sentido de la responsabilidad.

“Ya vivo sola desde abril, entonces me siento bien, siento que he avanzado mucho como persona, siento que soy más responsable con el dinero, con las cosas que tengo que hacer, con las compras de la casa porque si no las compro yo, nadie las va a comprar, entonces es bastante responsabilidad”. acotó.

Samahara Lobatón-Instagram