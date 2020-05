Samahara Lobatón escribió un mensaje en Instagram que algunos usuarios de redes sociales consideran que podría ser una indirecta para su madre Melissa Klug.

"Me preocuparé por mi bienestar emocional y me alejaré de quien sea necesario. Me enfocaré en mis sueños, en los planes de Dios para mi vida y en todo lo bonito que ha de venir”, señaló Samahara en la red.

Mensaje de Samahara Lobatón en Instagram.

La misiva de la exchica reality se da luego que su progenitora señaló que "(Samahara) pensará que tiene muchas personas a su lado, pero no hay nadie como la madre”.

La empresaria chalaca hizo estas declaraciones sobre su hija y su decisión de irse a vivir con su enamorado Youna.

¿DISTANCIADAS?

Aunque Melissa Klug ha descartado que no mantenga contacto con su hija, hasta el momento no se las ha visto aparecer públicamente desde que se dieron a conocer sus diferencias.

Melissa Klug sobre Samahara Lobaton

La muchacha de 19 años señaló que decidió independizarse de su madre porque no estaba de acuerdo con las polémicas públicas que sostenía con Jefferson Farfán, expareja de su mamá y padre de sus hermanos menores.

