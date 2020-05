¿Recibió la visita de la cigüeña? Samahara Lobatón, la hija mayor de Melissa Klug y Abel Lobatón, estaría en la dulce espera y tendría tres meses de embarazo, según contó el periodista Samuel Suárez en el programa Instarándula, de la red social Instagram.

"No puedo revelar mi fuente, pero me dicen que Samahara Lobatón está con tres meses de embarazo. De ser cierto, no me sorprendería porque ella tiene un novio con el que convive hace tiempo. No sé si eso le gustará a Melissa Klug”, refirió Suárez.

“TE AMO, MI TORMENTO”

La ‘exchica reality’, en su último post en redes sociales, se mostró enamorada de su novio Youna, a quien calificó de un tormento al que amaba.

“A ver por donde comienzo... no somos perfectos y menos nuestra relación, con nuestros altos y bajos hemos aprendido mucho sobre nosotros, lo que es el amor y el respeto, eres un ser de luz increíble cómo te dije, la magia que todos necesitamos en nuestras vidas, no dejes que nunca nadie te quite tu esencia y tu magia, feliz cumpleaños tormento mío, te amo compañero de vida”, sostuvo.

POLÉMICA CON MELISSA KLUG

La hija mayor de la empresaria chalaca generó polémica el año pasado cuando se separó de su madre porque, según ella, atacaba de forma constante a Jefferson Farfán, el padre de sus menores hermanos.

"Estoy cansada de los ataques y sus mentiras (mamá), lo reitero no comparto los ataques que ella hace, doy mi opinión porque son demasiados ataques y las peleas se resuelven en 4 paredes y creo que ya está de más seguir ventilando toda su vida privada.

