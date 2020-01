Samahara Lobatón ha vuelto al ojo del escándalo luego que los usuarios de las redes sociales comenzaran a especular que se encontraba embarazada.

El rumor surgió luego de que la hija de Melissa Klug compartiera una fotografía en bikini, en la que deja notar una oscura línea en el vientre.

Al respecto, Lobatón usó su cuenta de Instagram para aclarar que no se encuentra embarazada y que esa marca la tiene desde que nació.

“Están que comentan mucho sobre la rayita de mi estómago, siempre lo he tenido, hace años que la tengo, desde que tengo uso de razón la tengo No estoy embarazada, no, no, nooo, no se preocupen, no es algo tampoco para ocultarlo”, expresó.

Asimismo, señaló que aun es muy joven para embarazarse. "Igual soy muy chibola todavía y tengo muchos planes y metas por cumplir, no se alarmen. Si tengo algo que contarles se las voy a contar. En este momento es un no rotundo”, puntualizó.

Samahara Lobatón llamó la atención de propios y ajenos luego de anunciar que se encontraba distanciada de su mamá, pues no compartía su manera de actuar para con Jefferson Farfán, quien es papá de sus dos hermanos menores.

Samahara estuvo viviendo con su papá, Abel Lobatón, hasta que cumplió la mayoría de edad. Después, se fue a vivir con enamorado, el modelo Youna.