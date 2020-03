Recientemente, Sahamara Lobatón publicó unas imagen en el que se luce en bikini en una de las playas de Punta Cana, donde viajó para disfrutar de sus vacaciones. Como era de esperarse, sus seguidores halagaron a la hija mayor de Melissa Klug, pero hubo otros que cuestionaron su días de relajo.

Un usuaria crítica de la exchica reality no dudó en preguntarle si se proyectaba como estudiante universitaria. “¿Y cuándo piensas estudiar?”, interrogó la cibernauta.

Evidentemente fastidiada, Samahara Lobatón respondió irónicamente con otra interrogante. “¿Cuéntame en qué universidad ya están en clase?”, respondió la joven de 18 años.

No es la primera vez que critican a la muchacha sobre si piensa estudiar o no. No obstante, hay que recordar que hace año anunció que había ingresado a una conocida universidad y que tenía planes de especializarse en Comunicación y Marketing.

¿VOLVIÓ CON SU NOVIO?

Samahara Lobatón habría vuelto a los brazos de Youna, con quien anunció su separación hace pocos días.

Al menos así lo puso de manifiesto unos videos que ambos colgaron en Instagram. En las imágenes, Samahara Lobatón y Youna disfrutan de las playas y discotecas de Punta Cana y República Dominicana.