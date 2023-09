Samahara Lobatón salió nuevamente a sacar cara por su nueva pareja Bryan Torres, sobre todo tras las declaraciones de su madre, Melissa Klug, en las que afirmó que ambos no son compatibles.

La influencer de 21 años trató de atribuir los comentarios de su madre a que estaría alterada por su estado de gestación. “Está llevando su embarazo, obviamente cuando una está así, no está tranquila, yo también lo he estado, siempre las hormonas nos tienen en sube y baja, por eso yo no vivo con ella”, declaró a América Espectáculos.

Por otro lado, señaló que si bien su mamá siempre va a dar su opinión, puede que no esté de acuerdo aunque indicó que el rechazo es porque no conoce a Bryan todavía. “No lo conoce, una vez que lo conozca..., lo mismo pasó con el papá de mi hija, ahora es su mejor amigo, cuando terminé con él. Ya mucho tiempo pues, se demoró cinco años, que estuve con él, y recién se amistaron hace como tres meses”, reveló la mamá de Xiana.

Por eso, Samahara considera que su mamá debe hacer el esfuerzo por conocer a las personas.

“Tiene que ceder, Bryan es un gran chico la verdad, no creo que seamos muy distintos, solamente que mi trabajo es de día y el de él de noche, es un chico de noche, pero yo lo entiendo, varias veces lo he acompañado a sus presentaciones y la verdad es que yo soy juergueraza, así que a mí me gusta”, declaró.

Sin embargo, la hija de Abel Lobatón contó que la diferencia de edad con el salsero pone ciertos límites. Recordemos que ella tiene 21 años, mientras el integrante de ‘Los de la Caliente’ cumplió 32 hace poco. Al respecto, Samahara admitió que los planes de su pareja son más serios, por lo que este le ha dicho que si quiere algo con él debe “plantarse”.

