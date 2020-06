Este viernes Samahara Lobatón confirmó su embarazo y el sábado, con una extensa grabación que compartió en Instagram, contó todo el proceso que vivió al enterarse de esta noticia.

Este domingo, la hija de Melissa Klug difundió, en esta misma red social, su primera fotografía tras conocerse de su gestación.

La exchica reality subió un vídeo en sus stories en donde muestra su pequeña pancita de cuatro meses. “Para todos los que están muriendo por ver mi barriguita, esta es, está grandaza”.

Como se recuerda, la joven dio detalles de esta nueva etapa y contó que, al conocer de su embarazo tras realizarse una prueba médica, se encontraba muy asustada.

"No me saqué la prueba de sangre. De frente me fui y me hice una ecografía y ahí estaba. Tenía latidos ya, ya estaba formadito. Entonces llegué con mi ecografía y se la mostré a Youna y obviamente en ese momento yo estaba súper asustada porque al mes de la ecografía ya había escuchado los latidos y estaba nerviosa (...) Estábamos asustados, no sabíamos cómo reaccionar y hablando entre los dos tomamos la decisión de tener al bebé”, relató.

Este lunes, según anunció Samahara, dará a conocer el sexo de su bebé también en una publicación de Instagram.

VIDEO RECOMENDADO