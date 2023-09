Melissa Klug y Jesús Barco reaparecieron más enamorados y pusieron fin a los rumores de separación. La pareja celebró este viernes el baby shower y Samahara Lobatón fue una de las grandes ausentes.

La ‘Blanca de Chucuito’ utilizó sus redes sociales para compartir todos los pormenores de esta lujosa celebración, sin embargo, la influencer no aparece en ninguna imagen, lo que hace presumir que no habría sido invitada.

La empresaria sí se animó a compartir fotografías al lado de sus hijas Melissa Lobatón y Gianella Marquina. “ Las amo mis niñas ”, escribió al publicar la tierna imagen donde sus hijas acarician su pancita.

(Foto: Instagram)

Como se sabe, Samahara Lobatón desató polémica en los últimos días al arremeter contra su propia madre para defender su relación con Bryan Torres. Según aseguró en ‘América Hoy’, Melisa Klug la criticaba porque estaba experimentando cambios en su estado de ánimo “debido a las hormonas” de su embarazo.

En otro momento, la ex de Youna criticó a su mamá y no solo la cuestionó por sus relaciones amorosas, sino también le dejó en claro que no debería meterse en su vida porque ya es mayor de edad.

“La que escoge a quien quiere en su vida y a quien le tiene que gustar es a mí, no a ella. (…) A mí no me han gustado muchas de sus parejas, pero siempre he callado”, aseguró la joven de 22 años en aquella oportunidad.