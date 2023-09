La influencer Samahara Lobatón fue consultada por un programa de espectáculos sobre la nueva relación de su expareja Youna, debido a que este se mostró en un live en sus redes sociales besando a una misteriosa joven, quien sería su actual pareja.

La hija de Melissa Klug sostuvo que la relación con el barbero terminó en abril, motivo por el cual no tiene problema con ello. Sin embargo, ella aprovechó las cámaras para recordarle que no deje en desamparo a su pequeña hija.

“Terminamos en abril y recién lo hicimos público en agosto. Yo me fui a vivir a otro estado en Estados Unidos y él solo venía a ver a mi hija. Quien tomó la decisión de terminar y regresar al Perú fui yo“, declaró para ‘América Hoy’.

La hija de Melissa Klug manifestó que ella también ya pasó la página y tuvo una relación con Bryan, el íntimo amigo de Jefferson Farfán, pero que no funcionó.

“Yo también he hecho mi vida. No tengo idea con quién (se haya besado), no sé si fue con Tamara o con quién. Pero le deseo lo mejor”, recalcó.

“Que haga su vida, que no descuide a su hija, que es lo que más hace, que se preocupe por ella, que la llame y la busque. Eso le puede recomendar. Yo por más que rehaga mi vida, vivo con mi hija y jamás la voy a descuidar. Que rehaga su vida, yo también lo estoy haciendo. Y si la necesita para hacer sus papeles, adelante. Nosotros no tenemos comunicación, él cruzó la frontera, es ilegal, que le vaya bien”, añadió.

Finalmente, Samahara Lobatón sugirió a Youna que sea un padre presente hoy que tiene un nuevo compromiso y que continúa viviendo en Estados Unidos.

